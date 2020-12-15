نائب يطالب بشمول المناطق المحررة في ديالى بمشاريع البنى التحتية 

2020/12/15 | 16:55 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_ بغداد

طالب النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري بشمول المناطق المحررة في محافظته بمشاريع البنى التحتية.

ودعا الجبوري ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس ” ، الحكومة الى الاستثمار الامثل لارتفاع سعر برميل النفط وتخصيص المبالغ الكافية للمشاريع وخاصة مشاريع البنى التحتية في عدة مناطق من محافظة ديالى.

واضاف الجبوري ان ” مناطق قرة تبة وجلولاء والسعدية وجبارة تعاني من نقص حاد في مشاريع البنى التحتية وهي بحاجة ماسة لها لضمان عودة امنة للعوائل النازحة “، مبينا ان ” الاستمرار بسد النقص في المشاريع الخدمية وخاصة البنى التحتية يعكس انطباعا ايجابيا لدى المواطن بعمل الدولة واجهزتها المعنية لانهاء معاناته .

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