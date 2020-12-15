العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى أوروبا

2020/12/15 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، استئناف الرحلات المباشرة إلى أوروبا بعد توقف استمر لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.



وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان، أنه "استناداً الى توجيه وزير النقل ناصر الشبلي تم تسيير أولى الرحلات صباح اليوم من مطار بغداد الدولي مروراً بمطار اربيل وتوجهت بعد ذلك الى مطار دوسلدورف الدولي (ألمانيا) ضمن التوقيتات المحددة على جدول رحلات الشركة".



وتابع حسن، أن "الشركة حرصت خلال تنفيذ الرحلة على تطبيق جميع التعليمات الصادرة من السلطات العليا التي تتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة في العراق والعالم".



وأشار الى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستسير رحلات اخرى الى عدة وجهات من القارة الأوروبية وبشكل منتظم ومنها (برلين ، لندن ، فرانكفورت ، كوبنهاكن)".

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