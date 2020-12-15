بسبب ’’مليون دولار’’.. رجل يقتل زوجته وامه وشقيقه ويصيب والده في البصرة- عاجل

2020/12/15 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

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بسبب تراكم الديون عليه والتي وصلت لمليون دولار ، رجل في البصرة يقتل امه وزوجته وشقيقه ويصيب والده ومن ثم يطلق النار على نفسه.

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