2020/12/15 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء رفع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف "كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ مراجعة فروعه او منافذ الدفع الالكتروني لاستلام السلفة".واضاف، "علما ان المصرف مستمر برفع سلف موظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين ممن سبق وان تم ترويج معاملاتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يرفع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يرفع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).