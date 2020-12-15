الصحة تجري 35467 فحصاً مختبرياً لكورونا خلال 24 ساعة

2020/12/15 | 16:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، إجراء 35467 فحصاً مختبرياً لفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “أجرت 35467 فحصاً مختبرياً لتشخيص فيروس كورونا خلال الـ (٢٤) ساعة الماضية”.

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