نواب الجبهة العراقية يحملون الكاظمي وكمبش مسؤولية “إضاعة” الأوقاف الدينية

2020/12/15 | 16:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حمل نواب الجبهة العراقية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش مسؤولية “إضاعة” الأوقاف الدينية، داعيا الرئاسات الثلاث الى موقف مسؤول بالسرعة الممكنة والتعامل مع هذا الملف بالرؤية الوطنية المطلوبة.وقال النواب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تابعنا خلال الايام الماضية الجدل الذي اثاره محضر …

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