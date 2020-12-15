العمليات المشتركة العراقية تكشف توجيهات الكاظمي حول سنجار

2020/12/15 | 16:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الثلاثاء، أن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن تكون سنجار خالية من المظاهر المسلحة....

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