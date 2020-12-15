بسبب ’’مليون دولار’’.. رجل يقتل زوجته وامه وشقيقه ويصيب والده في البصرة

2020/12/15 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرةاقدم رجل في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (15- كانون الأول 2020)، على فتح النار على زوجته ووالدته وشقيقه مصيباً اباه ايضاً.وقال مصدر امني، لـ(بغداد اليوم)، ان "بسبب الديون المتراكمة، اقدم شخص على الانتحار، بعد قيامه بقتل والدته وزوجته وشقيقه واصابة والده".وتابع المصدر، ان "الديون بلغت مليون دولار، على الجاني الذي قرر انهاء حياته وحياة بقية افراد اسرته".

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