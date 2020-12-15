إدارة الدواء الأمريكية: لقاح موديرنا يلبي متطلبات الاستخدام الطارئ

2020/12/15 | 16:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن بيانات لقاح كورونا من شركة "موديرنا" تلبى توصيات الاستخدام الطارئ، وهي خطوة حاسمة في سبيل الحصول على

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