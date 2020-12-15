وكالة الطاقة: طلب النفط سيستغرق عدة أشهر للتأثر بلقاح كورونا

2020/12/15 | 16:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن طرح لقاحات كورونا لن يعكس بسرعة الدمار الذي أحدثه الطلب العالمي على النفط.

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