تمديد اغلاق مقر قناة NRT في السليمانية

2020/12/15 | 16:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

مددت سلطات محافظة السليمانية غلق مقر قناة NRT للاسبوع الثاني.

وبحسب مصدر من داخل مجلس وزراء كردستان أن الاوامر الصادرة بغلقها وتضييق الخناق على عملها ومحاربتها صادرة من نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

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