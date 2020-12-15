بعد استنئاف الطيران العراقي الى اوروبا.. النقل “تتهم” كورونا بتوقف الرحلات بدلًا من كشف “السبب الحقيقي”َ!

2020/12/15 | 17:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اوردت وزارة النقل سببًا غريبًا حول توقف رحلات العراق الى اوروبا في وقت سابق بالتزامن مع الاعلان عن استئنافها ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، استئناف الرحلات المباشرة إلى أوروبا بعد توقف استمر لعدة أشهر “بسبب جائحة كورونا”، بحسب تعبير البيان.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “استناداً الى توجيه وزير النقل ناصر الشبلي تم تسيير أولى الرحلات صباح اليوم من مطار بغداد الدولي مروراً بمطار اربيل وتوجهت بعد ذلك الى مطار دوسلدورف الدولي (ألمانيا) ضمن التوقيتات المحددة على جدول رحلات الشركة”.

وتابع حسن، أن “الشركة حرصت خلال تنفيذ الرحلة على تطبيق جميع التعليمات الصادرة من السلطات العليا التي تتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة في العراق والعالم”.

وأشار الى أن “الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستسير رحلات اخرى الى عدة وجهات من القارة الأوروبية وبشكل منتظم ومنها (برلين ، لندن ، فرانكفورت ، كوبنهاكن)”.

وعند مراجعة الاوليات حول توقف رحلات الطيران الى اوروبا من العراق، فانها تعود الى شهر شباط الماضي، بعد اعلان شركة اطلس غلوبال التركية افلاسها، والتي كانت مسؤولة عن تسيير الرحلات العراقية الى اوروبا بفعل الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية، وليس بسبب كورونا مثلما نقلت وزارة النقل في بيانها.

وكشف وزير النقل يوم امس، عن الالية التي عاد اليها العراق لتسيير رحلاته الى اوروبا، وذلك من خلال التعاقد مع شركة اوروبية بدلا عن الشركة التركية التي اعلنت افلاسها في شباط الماضي.

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