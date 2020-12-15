2020/12/15 | 17:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزراة النقل الاتحادية/ الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات المباشرة الى اوروبا بعد توقف استمر لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انه استناداً الى توجيه وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي تم تسيير اولى الرحلات صباح اليوم من مطار بغداد الدولي مروراً بمطار اربيل وتوجهت بعد ذلك الى مطار دوسلدورف الدولي (المانيا) ضمن التوقيتات المحددة على جدول رحلات الشركة.

واضاف حسن: ان الشركة حرصت خلال تنفيذ الرحلة على تطبيق جميع التعليمات الصادرة من السلطات العليا التي تتعلق بالاجراءات الصحية والوقائية وفق البروتكولات الصحية المعتمدة في العراق والعالم.

من جانبه قال المهندس طاهر عبدالله مدير مطار السليمانية الدولي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: انه لم يتم الى الآن تحديد اية رحلة الى اوروبا عبر مطار السليمانية الدولي، مؤكدا في الوقت نفسه ان مطار السليمانية الدولي لم يبلغ باجراء رحلات مباشرة الى اوروبا عبر مدرجها.

يذكر ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستسير رحلات اخرى الى عدة وجهات من القارة الاوربية وبشكل منتظم ومنها (برلين، لندن، فرانكفورت، كوبنهاكن).

PUKmedia هاميار علي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستئناف رحلات الناقل الوطني المباشرة الى اوروبا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستئناف رحلات الناقل الوطني المباشرة الى اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).