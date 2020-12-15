تنظيمات بغداد تبين الدور القوي للاتحاد الوطني لحلحلة المشاكل

2020/12/15 | 17:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء، بإشراف رابحة حمد مسؤولة المركز وبحضور أعضاء الهيئة العاملة للمركز اجتماعا لمجلس المركز.

في مستهل الاجتماع وقف المجتمعون دقيقة صمت اجلالاً لروح فقيد الامة الرئيس مام جلال (رحمه الله) ولأرواح الشهداء الابرار.

بعدها القت رابحة حمد مسؤولة المركز كلمة سلطت خلالها الضوء على آخر المستجدات على الساحة السياسية الكوردستانية والعراقية، موضحة ان عملية الاحصاء للتنظيمات الحزبية واهميتها في الوقت الحاضر للحزب.

وأشارت حمد الى موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني المهم والقوي في حل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كما تطرقت الى اخر تطورات العمل الحزبي للاتحاد الوطني الكوردستاني بصورة عامة ومركز تنظيمات بغداد بصورة خاصة وكيفية تطوير العمل الحزبي في اللجان بصورة جديدة ليوازي التطور الحاصل في المجتمع.

واختتم السادة الأعضاء بالتعبير عن آرائهم حول جميع المسائل الذي تم طرحها في الاجتماع.

PUKmedia بغداد

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