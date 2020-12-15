2020/12/15 | 17:05 - المصدر: سفن سكاي

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اصدرت ادارة نادي الديوانية بياناً تستنكر فيه تصريحات امين سر نادي الحدود السيد حازم تيموز والتي رد فيها على تصريح رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي في احد البرامج التلفزيونية.

وذكر بيان ادارة نادي الديوانية : تابعنا باستغراب ماصدر عن المكتب الإعلامي لنادي الحدود اليوم الثلاثاء من تصريح لأمين سر النادي حازم تيموز ردا على حديث إعلامي لرئيس نادي الديوانية السيد حسين العنكوشي في إحدى البرامج الرياضية أشار فيه الى عزم فريقه على تحقيق الفوز على الحدود في الجولة القادمة من الدوري الممتاز دون أن يقلل من قيمة المنافس والتقليل منه.

واضاف : وإذ نعرب عن أسفنا لما تضمنه التصريح من كلمات غير لائقة وغير مقبولة من شخص يمثل نادي محترم يعتبر واجهة لاخوتنا الأبطال حراس حدود الوطن ، نطالب السيد قائد قوات الحدود سيادة الفريق الركن حامد الموسوي بفتح تحقيق عاجل بهذه الإساءة لشخص السيد حسين العنكوشي والتعرض له والتجريح الواضح به وهي إساءة لنادي كبير وجماهيره الوفية ولكل أبناء المحافظة الأعزاء والتي تتشرف ان يكون احد أبناءها وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي.

واختتم : كان من الأجدر بالاخ تيموز ان يتمتع بالكياسة وان ينتبه للكلام الذي صدر منه وان لا يضطر بعدها لتقديم اعتذار رسمي، ولن نسمح له او لغيره ممن يريد ان ينتقص ويستغل الإعلام للإساءة لشخص السيد العنكوشي وإدارته وناديه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة الديوانية ترد على بيان امين سر نادي الحدود 7 SKY TV.

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