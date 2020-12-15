الأمانة العامة: تكليف وليد الدراجي بمهام وكيل وزارة الكهرباء (وثيقة)

2020/12/15 | 17:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عن تكليف وكيل جديد لوزارة الكهرباء.

وبحسب وثيقة، حصل عليها "ناس"، (15 كانون الاول 2020)، انه "بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2019، ومواففة رئیس مجلس الوزراء تقرر تكليف وليد خالد حسن الدراجي، بمهام وكيل وزارة الكهرباء".

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