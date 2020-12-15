2020/12/15 | 17:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو الديوانية يستذكرون "طيبهم" بعد عام على رحيله ويجددون مطالبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/15 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو الديوانية يستذكرون "طيبهم" بعد عام على رحيله ويجددون مطالبهم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو الديوانية يستذكرون "طيبهم" بعد عام على رحيله ويجددون مطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).