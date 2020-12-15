هل الدين حامي للأخلاق - أحلام أكرم

2020/12/15 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحلام_أكرم إسراء غريب الشابة ذات الواحد وعشرون عاما التي تشارك في قتلها ثلاثة من أقربائها بما فيهم زوج أختها الذي يشغل منصبا قياديا في السلطة الفلسطينية ..



الأمر الذي أدى إلى خوف شهود المستشفى من الإدلاء بشهادتهم ووقف مسؤولي المستشفى عاجزين أمام طلب ولي الأمر بخروجها وعدم حاجتها للعلاج برغم علمهم التام بما تعرضت له من تعذيب وضرب .وما ينتظرها من تعذيب.



والدائرة التي أصدرت شهادة الوفاة لتسريع عملية الدفن ......





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