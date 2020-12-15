النقل تعلن استئناف رحلات الناقل الوطني إلى أوروبا

2020/12/15 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلات الناقل الوطني إلى أوروبا.

وقالت وزارة النقل بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه “تم استئناف رحلات الناقل الوطني المباشرة إلى قارة أوروبا”، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وكانت شركة الخطوط الجويّة، اعلنت قبل ايام، عن تنظيم اكثر من 44 رحلة مباشرة لمختلف القطاعات المحلية والاقليمية والدولية، فيما اشارت الى قرب تشغيل الرحلات المباشرة الى خمسة مطارات أوروبية.

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