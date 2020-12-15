محمد البلداوي: ممثل الكاظمي يدافع عن فساد شركات الهاتف النقال خلال جلسة النطق بالحكم   

2020/12/15 | 17:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اتهم النائب عن كتلة صادقون، محمد البلداوي، الثلاثاء، ممثل رئيس الحكومة بالدفاع عن الفساد في شركات الهاتف النقال.

وقال البلداوي، في بيان تلقته /المعلومة/ “تفاجأنا بحضور ممثل لرئيس الوزراء في المحكمة وهو يدافع عن شركات الهاتف النقال”.

وأضاف أن “الحكومة التي تدعي محاربتها الفساد تقف مع شركات الاتصال”، لافتا الى أنه “سنعمل على استجواب رئيس وأعضاء هيئة الاعلام والاتصالات “.

وأشار البلداوي إلى أن “وقوفنا اليوم هو لدعم قرار القضاء بإيقاف تمديد رخص الهاتف النقال”، مضيفاً أننا “لم نفاجأ بقرار شركات الهاتف النقال لكننا فوجئنا بوقوف الحكومة معها”.

وأكد أن “شركات الهاتف النقال مدانة بسنوات من الفساد وفرض ضرائب على الشعب “.



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