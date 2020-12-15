الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون 2020 الى طبيبة ايزيدية

2020/12/15 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

هنأت السفارة الفرنسية والسفارة الألمانية الدكتورة نغم نوزات حسن بمناسبة حصولها على الجائزة الفرنسية ـ الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2020.

احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقدم ألمانيا وفرنسا منذ 2016، كل 10 كانون الأول (ديسمبر)، بشكل مشترك الجائزة الفرنسية ـ الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون إلى 15 من المدافعين عن حقوق الإنسان.



ترسل فرنسا وألمانيا من خلال منح هذه الجائزة إشارة واضحة على التزامهما بحقوق الإنسان وتعاونهما المشترك في هذا المجال.

نحن فخورون بشكل خاص بأن وزيري الخارجية الفرنسي والألماني، جان إيف لودريان والسيد هايكو ماس، قد اختارواطبيبة إيزيدية لمنحها الجائزة وذلك لمشاركتها البارزة في حماية حقوق الإنسان، ومساعدتها الإنسانية التي لا تعرف الكللًللفئات الأكثر ضعفا وللدور النموذجي لالتزامها الفردي.تعمل الدكتورة نغم منذ عام 2014، كطبيبة نسائية في مساعدة “الناجيات” من فظائع داعش في العراق.



حيث تقدم الدعم النفسي والطبي للنساء اللواتي تعرضن للاختطاف، الاتجار، الاغتصاب والتعذيب.من خلال منظمتها “صناع الامل” للنساء، و التي تأسست عام 2017 ، تنفذ الدكتورة نغم مشاريع تهدف إلى إعادة الادماج الاقتصادي للنساء النازحات.



حيث ساعد التزامها الطويل الأمد “الناجيات” المعزولات اجتماعيا بسبب معاناتهن السابقة وبسبب الصعوبات التي يواجهنها حاليًا، على التعافي واستعادة ثقتهن بأنفسهن.ارتكبت داعش جرائم بشعة بحق الأيزيديين والمجتمعات الأخرى.



كونوا متأكدين من تعاطفنا العميق مع الضحاياًًوعائلاتهم.



ستواصل فرنسا وألمانيا مساعدتهما للعراق للمساهمة في بناء عراق مستقر يمكن أن يكون وطنا آمنا لكلالعراقيين بما في ذلك الأيزيديين والأقليات الأخرى.

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