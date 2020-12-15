بضمنها الدكة العشائرية.. القبض على 22 مطلوبًا بقضايا مختلفة في ميسان

2020/12/15 | 17:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : ميسان} تمكنت شرطة ميسان، الثلاثاء، من القبض على 22 مطلوبا بتهم قضائية مختلفة منها جريمة ما يعرف بـ " الدكة العشائرية" في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان.

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