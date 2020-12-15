أستئناف رحلات الناقل الوطني المباشرة الى اوربا

2020/12/15 | 17:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } أعلنت وزراة النقل / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، اليوم الثلاثاء ، استئناف الرحلات المباشرة الى اوربا بعد توقف استمر لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

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