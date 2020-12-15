حمزة عدنان خارج اسوار السفانة

2020/12/15 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

انتهى ارتباط اللاعب حمزة عدنان بنادي الميناء، بقرار من ادارة السفانة.

وقال مصدر في الهيئة الادارية للنادي لـ / المعلومة/ ان “اللاعب حمزة عدنان قرر مغادرة نادي الميناء وفسخ عقده بالتراضي”.

واوضح ان “سبب مغادرة عدنان يعود الى خلاف بينه وبين مشرف الفريق جهاد طاهر”، مشيراً الى ان “عدنان بدأ البحث عن فريق جديد”.

يذكر ان الميناء لا يمر بافضل حالاته في الموسم الجاري وتراجعت نتائجه بشكل ملحوظ.



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