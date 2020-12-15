2020/12/15 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء ، عن شفاء 2165 حالة من فايروس كورونا .فيما اكدت الوزارة تسجيل 1391 اصابة جديدة بالفايروس ووفاة 11 حالة في عموم البلاد .وفي ما يلي تفاصيل الموقف الوبائي اليومي :

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة : شفاء 2165 حالة مقابل 1391 اصابة جديدة المركز الخبري الوطني.

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