الزراعة النيابية : العنبـر سيشارك في مفردات البطاقة التموينية العام المقبل 

2020/12/15 | 17:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

طمأنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية المواطنين ، ان رز العنبر المحلي سيكون حاضرا وبقوة ضمن مفردات البطاقة التموينية العام المقبل .

وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري ان : عمليات الحصاد مستمرة في المساحات المزروعة بالشلب بعدة محافظات ومنها محافظة النجف الاشرف، مشيرا الى انه وحسب بيانات وزارة الزراعة تم حصاد 168828 من المساحات المزروعة بالشلب في النجف الاشرف من أصل 207532 دونما مزروعة بالمحصول.

واوضح ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “، ان التنسيق المستمر بين اللجنة ووزارة الزراعة بدعم الفلاحين والمزارعين من أسمدة وبذور وإرشادات ضرورية قد أسهمت بارتفاع معدلات الإنتاج والتي تم تسويق (59000) طنا من المحصول لسايلوات وزارة التجارة .

واكد الشمري ان ، التنسيق المستمر مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والتي اسفرت عن توفير الحصص الكافية للمساحات المزروعة بالشلب ستثمر عن حصاد كميات كبيرة منه بموسم ناجح ومستمر.

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