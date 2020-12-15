ان ار تي تفند ادعاءات ثقافة الاقليم بشأن حجج اغلاق القناة (وثيقة)

2020/12/15 | 17:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت قناة ان ار تي، الثلاثاء، ادعاءات وزارة الثقافة في اقليم كوردستان حول وجود مشاكل قانونية في تجديد اجازة عمل القناة، مؤكدة سريانها لغاية (4 تشرين الثاني 2020).

وبحسب الوثيقة المنشورة من قبل ادارة قناة ان ار تي، فإن ثقافة الاقليم قد اعطت الموافقات القانونية بعمل القناة للأعوام (2017- 2018-2019)، وهي سارية المفعول لغاية (4 تشرين الثاني 2020).

وكانت وزارة الثقافة في اقليم كوردستان قد امرت في السابع من الشهر الحالي بأغلاق قناة ان ار تي لمدة 7 ايام بحجة من دون اي امر قضائي او انذار مسبق، وقد تمت عملية الاغلاق في الساعة 2.20 من بعد منتصف الليل بواسطة قوة امنية داهمت القناة واوقفت البث.

وكان من المقرر اعادة فتح القناة بعد مرو 7 ايام على الاغلاق، لكن بحسب استقصاءات ان ار تي فإن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني امر وزارة الثقافة تمديد مدة الاغلاق لـ 7 ايام اخرى.

وكانت ثقافة الاقليم قد دعت في قرار تمديد الاغلاق قناة ان ار تي لحل مشاكلها القانونية ودفع 200 مليون دينار كرسوم لحكومة اقليم كوردستان.

ا.ح

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