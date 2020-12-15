مصرف الرشيد يعلن رفع وجبة جديدة من السلف

2020/12/15 | 17:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، رفع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 كانون الاول 2020)، المستفيدين كافة ممن سترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ مراجعة فروعه او منافذ الدفع الالكتروني لاستلام السلفة.

وأضاف البيان، ان المصرف مستمر برفع سلف موظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين ممن سبق وان تم ترويج معاملاتهم.

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