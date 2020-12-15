2020/12/15 | 17:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يهاجم الكاظمي: يدعي محاربة الفساد ويدافع عن شركات الاتصالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/15 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يهاجم الكاظمي: يدعي محاربة الفساد ويدافع عن شركات الاتصالات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يهاجم الكاظمي: يدعي محاربة الفساد ويدافع عن شركات الاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).