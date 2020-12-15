لجنة كشف المنشطات تقتحم مران برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد

2020/12/15 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

إقتحمت لجنة منشطات تابعة للاتحاد الأوروبى لكرة القدم اليوم الثلاثاء، مران فريق برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد المقرر إقامتها غدا، الأربعاء، بالجولة الـ19 من مسابقة الدورى الإسبانى على ملعب "كامب نو".

ووفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن ،" لجنة المنشطات فاجأت فريق برشلونة، لإجراء إختبارات جديدة للكشف عن المنشطات".

وأضافت الصحيفة، إن،" لاعبى برشلونة اللذين خضعوا لكشف المنشطات، هم ليونيل ميسى وتير شتيجن ورونالد أراوخو وميراليم بيانيتش وترينكاو وأومتيتى".

وأوضحت أن،" باقى أفراد فريق برشلونة الإسبانى، استكملوا المران بشكل طبيعى استعداداً لمواجهة سوسيداد فى ملعب "تيتو فيلانوفا"، وكان ثلاثى الشباب كونراد دى لافوينتى وأوسكار مينجويزا وحارس المرمى إيناكى بينا، حاضرين فى التدريبات الجماعية".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقطة، متأخراَ بـ 9 نقاط، عن المتصدر منافسه ريال سيوسيداد.

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