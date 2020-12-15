بالوثيقة.. الكاظمي يوافق على تكليف وليد خالد الدراجي بمنصب وكيل وزارة الكهرباء

2020/12/15 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوافق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على تكليف خالد وليد الدراجي، بمنصب وكيل وزارة الكهرباء.وجاء في كتاب يحمل توقيع، الامين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء حميد الغزي، والصادر بتاريخ اليوم، ان الكاظمي وافق على تعيين الدراجي بمنصب وكيل وزارة الخارجية.

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