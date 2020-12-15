2020/12/15 | 17:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ زار مستشار الأمن القومي، رئيس فريق أزمة الطوارئ قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مقر رئاسة محكمة جنايات ذي قار الاتحادية، برفقة أعضاء فريق أزمة الطوارئ.والتقى الأعرجي برئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، القاضي محمد حيدر حسين، وبحث معه أهمية دور القضاء، من خلال تفعيل أوامر القبض بحق من يعبث بأمن المحافظة، إلى جانب تحقيق العدالة والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة.وأكد الأعرجي أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع، للخروج بالبلد من أزماته وتحقيق العدالة، ليشعر المواطن أن الدولة راعية له وتقف دوما إلى جانب حقوقه الشرعية، بالتوازي مع محاسبة المقصرين ومن يريد خرق القانون ويعبث بأمن البلاد والعباد./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمن القومي رئيس فريق أزمة الطوارئ يزور مقر رئاسة محكمة جنايات ذي قار الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الأمن القومي رئيس فريق أزمة الطوارئ يزور مقر رئاسة محكمة جنايات ذي قار الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).