عزت الشابنــدر يدعو الكاظمي الى التحقيق في من يقف وراء سياسات محافظ البنك المركزي الحالي

2020/12/15 | 17:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا السياسي العراقي عزت الشابنــدر، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التحقيق في من يقف وراء سياسات محافظ البنك المركزي الحالي.وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر، ان:" ‏الانهيار المفاجئ والمُلفِت لسِعْرِ صَرف الدينار العراقي بعد ثباتٍ دامَ اكثر من عَقدٍ و نصف يدعو رئيس الوزراء للتحقيق وكشف الجهات التي تقف وراء اختيار محافظ البنك المركزي الحالي وترسم له سياساته المثيرة للجدل"./انتهى7

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