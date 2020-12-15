تراجع النشاط الصناعي في نيويورك خلال ديسمبر

2020/12/15 | 17:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية خلال الشهر الحالي، بعكس توقعات المحللين باستقراره، مع استمرار ارتفاع حالات كورونا.

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