لجنة الزراعة بالنواب العراقي: الأرز المحلي سيكون حاضراً بقوة بالبطاقة التموينية

2020/12/15 | 17:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن أرز العنبر المحلي سيكون حاضراً بقوة بمفردات البطاقة التموينية العام المقبل.وأوضح رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان له نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن …

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