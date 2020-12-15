الصحة: اكمال الاستعدادات اللوجستية لحفظ لقاح فايزر في حال اقراره

2020/12/15 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تهيئة الثلاجات الخاصة والاستعداد لوجستيا لحفظ ونقل لقاح فايزر في حال اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية والتعاقد مع الشركة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لـ/المعلومة/ ان “لقاح فايزر لم يقر بشكل رسمي حتى الان من قبل منظمة الصحة العالمية والصحة لم تتعاقد بعد مع الشركة”.

واضاف ان “وزارة الصحة بانتظار الاقرار النهائي للقاح للتعاقد”، مشيرا الى ان “هناك تفاهمات وتواصل مع الشركات المنتجة للتعاقد في حال اقراره”.

واوضح البدر انه “لكل لقاح ظروف فيزياوية خاصة بنقله وخزنة”، مؤكدا “استعداد العراق لوجستيا وتوفر الثلاجات الخاصة في جميع المحافظات بلقاح فايزر الخاص بكورونا في حال اقراره”.انتهى25و

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