استئناف الدوام في جامعة رابرين السبت المقبل

2020/12/15 | 17:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلم مجلس جامعة رابرين، استئناف الدوام في جميع الكليات واقسام الجامعة اعتبارا من يوم السبت 19-12-2020.

وقالت جامعة رابرين في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان مجلس الجامعة اعلن استئناف الدوام داخل المخيم في جميع الكليات واقسام جامعة رابرين يوم السبت 19-12-2020.

واخطرت الجامعة بحسب البيان، الطلبة بانه بامكانهم العودة الى الاقسام الداخلية يوم الجمعة 18-12-2020.

PUKmedia اعلام جامعة رابرين

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