رونالدو: لا أريد أن يحدث ذلك الأمر

2020/12/15 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن عشقه لرياضة الملاكمة وتدربه عليها.

وظهر رونالدو رفقة لاعب الملاكمة الروسي جينادي جولوفكين في فيلم وثائقي بعنوان “عوالِم موازية” بثته شبكة DAZN.

وقال النجم البرتغالي: “أعتقد أن التدريب على الملاكمة يمكن أن يكون مفيدا للاعب كرة القدم، لأنه يشحن حواسك، ويعلمك كيفية التحرك”.

وأضاف: “الملاكمة أكثر صعوبة لأنك تنافس وحيدا.



لا أعتقد أنه كان بإمكاني أن أكون ملاكما.



الأمر صعب”.

وتابع: “لعب الكرة هو شغفي، لكني أشاهد رياضات أخرى على التلفاز، وإذا كان الاختيار بين مشاهدة مباراة كرة قدم أو إحدى منافسات UFC (الفنون القتالية المختلطة) سأذهب للخيار الثاني”.

وواصل: “في سن 33 تبدأ في التفكير بأنك تتراجع، لكني أريد الاستمرار.



قد يقول الناس إن كريستيانو كان لاعبًا رائعًا لكنه الآن بطيء.



لا أريد أن يحدث ذلك”.

وأتم حديثه فقال: “يمكنك الاعتناء بجسمك لكن هذه ليست المشكلة.



يعتمد الأمر على عقليتك ودوافعك وخبراتك.



فيدرر على سبيل المثال، يبلغ 39 عاما ولا يزال في القمة”.

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