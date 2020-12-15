2020/12/15 | 17:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد اعلنت وزارة النقل عن استئناف رحلات الناقل الوطني المباشرة إلى أوروبا .

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