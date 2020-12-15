2020/12/15 | 17:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تكليف وليد الدراجي بمنصب وكيل وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تكليف وليد الدراجي بمنصب وكيل وزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).