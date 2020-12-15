2020/12/15 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد المحلل السياسي الروسي عدلان مارغوف ، الثلاثاء، ان الولايات المتحدة لا تستحق الثقة في موقفها من الاتفاقيات الدولية ، مشيرا الى واشنطن تفتقد للمصداقية على مستوى العالم .

ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن مارغوف قوله إن ” ترامب سحب الولايات المتحدة من العديد من الاتفاقيات على مستوى العالم مثل اتفاق باريس وخطة العمل الشاملة المشتركة وما إلى ذلك، وبعد خسارته للانتخابات يأمل الكثير في أن تغير إدارة بايدن القادمة سياساتها وتصلح سمعة واشنطن”.

واضاف مارغوف وهو أيضًا محلل في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية بجامعة ميغمو أن “الديمقراطيين ، على الرغم من انتقادهم الرئيس ترامب لانسحابه من الصفقة النووية لا ينظرون إلى الصفقة كحل نهائي، فادارة بايدن ستسعى إلى صفقة جديدة تغطي إلى حد كبير نفس القضايا التي أثارتها إدارة ترامب فيما يتعلق بتوسيع وتمديد خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وبشان ازدواجية الغرب في التعامل بين ايران والكيان الصهيوني الذي يمتلك بالفعل اسلحة نووية وتجاهل الغرب للترسانة النووية الصهيونية والتركيز على ايران اوضح مارغوف أن ” المشكلة ليست في البرنامج النووي.



لو تمتعت إيران حتى بنصف حجم العلاقات التي تربط الغرب بإسرائيل ، لما كانت هناك مشكلة في برنامجها النووي.



كل مخاوفهم مبنية على مفهوم التهديد: فهم يعتقدون أن الأسلحة النووية الصهيونية لا تشكل أي تهديد للغرب بينما يخشون امتلاك ايران لها “.

وحول فشل الاتحاد الاوربي في اتخاذ سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة تجاه ايران اشار مارغوف الى ان ” مجموعة الدول الاوروبية لم تتوقف عن الحديث عن قدرات إيران الصاروخية لأنهم يشاركون الولايات المتحدة تصور التهديد.



علاوة على ذلك ، افتقر الأوروبيون إلى الثقافة والقدرات الإستراتيجية لإجراء سياسات مستقلة حقًا ومكتفية ذاتيًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.



هذا هو السبب في عدم وجود توقع كبير من جانبهم بتغيير اوضاعهم الحالية “.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي روسي : لايمكن الوثوق بامريكا على المستوى الدولي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي روسي : لايمكن الوثوق بامريكا على المستوى الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).