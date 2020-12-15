رئيس القوة الجوية يكشف مخالفات الإدارة السابقة

2020/12/15 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية اللواء الطيار شهاب جاهد عن أخطاء الإدارة السابقة التي أثقلت النادي بالديون مضيفا أنها قامت بأخطاء جسيمة لا تغتفر.

وقال جاهد في بيان رسمي للنادي حصل (كووورة) على نسخة منه وجاء فيه إن النادي مثقل بالديون وأنهم يعملون بسياسة مالية لتصحيح المسار بشكل علمي مشددا على أن السياسة السابقة يجب أن تتغير ولا رجعة لبيع الصكوك.

وأشار إلى أنه في السابق كان هناك عقود تكتب بمبلغ واللاعب يتسلم مبلغا آخر وصكوك مبالغ عقود اللاعبين تباع بالفائز للتسديد بخصم 20% من القيمة الرسمية.وأوضح أن الإدارة الحالية تجهل مصير 900 مليون دفعت للنادي سابقا من قبل المستثمر وأنهم شكلوا لجانا لمراجعة الديون في النادي والتدقيق في جميع الأمور المالية وتثبيت الخروقات.

وأكد أن الإدارة الحالية تسعى لتصحيح المسار من خلال إنشاء ملعب يليق باسم القوة الجوية والعمل على استقلالية مالية للنادي وعدم الاعتماد على أموال الدولة.

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