أرتيتا: تم حل مشكلة تشاكا.. ونلعب كأننا فريق مهدد بالهبوط

2020/12/15 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، أنه مدرك لوجود بعض اللاعبين غير السعداء ضمن صفوف الفريق، بسبب عدم حصولهم على فرصة اللعب بانتظام.

ويعاني آرسنال بشدة هذا الموسم، حيث يحتل حاليا المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة فقط، وسيخوض الفريق مباراة مهمة مساء الأربعاء أمام ساوثهامبتون ضمن الجولة الثالثة عشر.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الثلاثاء: “قلتها مرات عديدة عندما تملك التشكيلة التي نملكها حاليا، وبسبب ظروف مختلفة، يستحيل إبقاء 31 لاعبا سعداء في المعسكر، إنه مستحيل قطعيا، لا أعرف أي ناد في العالم لديه وضع مغاير، لكن من الواضح أنه وعندما تخسر مجددا، فإنه يتم إثارة مثل هذه الأمور لوضع المزيد من الضغط أو لتقديم نقد هدام، لست مهتما بأي من هذه الأمور”.

وعما إذا كان يجد مساندة من اللاعبين رغم النتائج المحبطة، قال المدرب الإسباني: “شعوري هو نعم، لكن السؤال يجب أن يوجه إليهم، مجددا، عندما أرى ردة الفعل والطريقة التي يحاولون بها، فإنه لن يكون هناك أمر واحد يقلقني حول تقديمهم الأفضل، هذا أمر أكيد”.

وتحدث أرتيتا عن حادثة طرد لاعبه السويسري جرانيت تشاكا الذي فقد أعصابه في المباراة الأخيرة أمام بيرنلي ليتلقى بطاقة حمراء، وقال: “تم حل الأمر داخليا وهذا كل ما يمكنني قوله، إنه ليس اللاعب الوحيد الذي حظي بلحظات مضطربة، أعرف سبب طرده، وما لا يمكنني فعله هو رمي كل شيء جانبا لأنه ارتكب خطأ”.

وسئل أرتيتا عما إذا كان أداء آرسنال حاليا يعتبر أداء فريق معرض للهبوط، فأجاب: “سأقول إننا نمر بلحظات عابرة، والطريقة التي نخسر بها المباريات تجعلني أعتقد ذلك، لكن يجب علينا أن نبدأ في تحقيق الانتصارات، تبدأ في التقهقر على سلم الترتيب ومن الواضح أن موقعنا الحالي ليس الموقع الذي نريد أن تواجد فيه”.

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