قرار جديد بشأن تعيين ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية

2020/12/15 | 17:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بتطبيق المادة القانونية المعنية بتوظيف 5 % من ذوي الإعاقة ضمن مؤسسات الدولة.

وقال الركابي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (15 كانون الاول 2020)، إن "المادة 16 من قانون 38 لسنة 2013 في الدستور العراقي، تنص على إلزام دوائر الدولة بتخصيص نسبة 5 % من التعيينات المخصصة في الوزارات لذوي الإعاقة، ولذلك قدمت طلبا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتفعيل هذه المادة"، لافتا إلى أن "الكاظمي وجه الوزارات كافة بتطبيق النص القانوني".

وأضاف، أن "الكاظمي وجه خلال اللقاء الذي جمعه مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة يوم الإعاقة العالمي، بفتح نافذة في جميع دوائر الدولة لتمشية معاملات ذوي الإعاقة بعد الطلب الذي قدم من الوزارة بهذا الصدد".

ودعا الركابي، إلى "الاهتمام بذوي الإعاقة ومواكبة نشاطات الوزارة بهذا الخصوص، ونشر الإعلانات ومواكبة مناسباتهم والتثقيف لموضوع قبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري".

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