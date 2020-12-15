الكاظمي يوجه بتطبيق الفقرة القانونية المعنية بتوظيف 5 % من ذوي الإعاقة

2020/12/15 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتطبيق المادة القانونية المعنية بتوظيف 5 % من ذوي الإعاقة ضمن مؤسسات الدولة.

وقال الركابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “المادة 16 من قانون 38 لسنة 2013 في الدستور العراقي، تنص على إلزام دوائر الدولة بتخصيص نسبة 5 % من التعيينات المخصصة في الوزارات لذوي الإعاقة، ولذلك قدمت طلبا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتفعيل هذه المادة”، لافتا إلى أن “الكاظمي وجه الوزارات كافة بتطبيق النص القانوني”.

وأضاف، أن “الكاظمي وجه خلال اللقاء الذي جمعه مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة يوم الإعاقة العالمي، بفتح نافذة في جميع دوائر الدولة لتمشية معاملات ذوي الإعاقة بعد الطلب الذي قدم من الوزارة بهذا الصدد”.

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