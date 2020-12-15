الصحة تعلن وصول أدوية زيادة المناعة للمصابين بفيروس كورونا

2020/12/15 | 17:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } أعلنت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية يوم الثلاثاء عن وصول ادوية زيادة المناعة للمصابين بفيروس كورونا المستجد

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