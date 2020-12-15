2020/12/15 | 17:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتطبيق المادة القانونية المعنية بتوظيف 5 % من ذوي الإعاقة ضمن مؤسسات الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتطبيق الفقرة القانونية المعنية بتوظيف 5 بالمئة من ذوي الإعاقة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتطبيق الفقرة القانونية المعنية بتوظيف 5 بالمئة من ذوي الإعاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).