هل ولد كوننا المرئي من فراغ؟ - جواد بشارة

2020/12/15 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة هل كوننا مولود من فراغ؟ لعد قرون طويلة مرت، من عصر الإغريق القدماء إلى ستيفن هاكوينغ، كان علماء الفيزياء مهتمين بمفهوم الفراغ.



اعتقد أسلافنا أن الكواكب الباردة والمظلمة للكون، المنتشرة بين بين النجوم والكواكب في المجرات، كانت مليئة بالعدم، مع بعض الغياب للوجود.



تدريجيًا، تم التخلي عن فكرة العدم، بينما أصبحت أدوات القياس لدينا أكثر دقة.



واليوم، وبفضل ميكانيكا الكموم، نعلم أن الفراغ على نط ......





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