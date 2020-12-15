الحق في عدم العودة كجزء من حق العودة - ياسين الحاج صالح

2020/12/15 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح كان مؤتمر اللاجئين الذي عقد قبل أسابيع في دمشق بتدبير روسي حملة علاقات عامة موجهة إلى أوربا، وتضع بيد تنظيمات اليمين الشعبوي الأوربي ورقة تضغط بها على الحكومات لتدفع اللاجئين السوريين إلى العودة.



ولعل المؤتمر من وجه آخر مسعى لتطبيع نظام الانتداب الروسي على سورية وتابعه المحلي.



رداً على هذا المسعى، أطلق ناشطون سورية في ألمانيا حملة تقول إن سورية غير آمنة، ومضى آخرون إلى القول إنه لا عودة مع بقا ......





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