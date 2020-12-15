النجيفي: الحكومة غير جادة في إعمار ماتهدم من الموصل

2020/12/15 | 18:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد محافظ نينوى الاسبق أثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة غير جادة في إعمار ماتهدم من الموصل، مشيرا الى ان ارادة التهديم لازالت غالبة.وقال النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “لو كانت السلطة جادة في اعمار ما تهدم من الموصل لاوجدت البدائل عند ضعف التخصيصات المالية..كدعم المواد الانشائية، …

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